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اقتصاد

يصل لـ 1515 جنيهًا للطن، انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، انخفاضًا ملحوظًا، في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار الأسمدة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية: 

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19250 جنيهًا للطن، بانخفاض 447 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9203.3 جنيه للطن، بانخفاض 1515.5 جنيه في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6%  نحو 14603.7 جنيه للطن، بانخفاض 682.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6%  ما بين 3200 جنيه و22 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20481.2 جنيه للطن، بانخفاض 76.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 10 آلاف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9945 جنيهًا للطن، بانخفاض 911 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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بمناسبة عيد الفلاح.. أبرز طلبات النواب من الحكومة لدعم الزراعة.. حل أزمة الأسمدة والعمل على استنباط أصناف جديدة.. والتسعير العادل للمحاصيل ومواجهة المبيدات المغشوشة

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أبو صدام: حل أزمة الأسمدة أحد أبرز طلبات الفلاحين في عيدهم الـ 72

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