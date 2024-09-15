موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإياب أمام الشرطة الكيني بعد الفوز ذهابا خارج الديار بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبدالله السعيد، في المباراة التي أقيمت عصر الأمس في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العاصمة الكينية نيروبي، في السادسة صباح غدًا الاثنين، عائدة إلى القاهرة، عقب مواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة في رحلة تستغرق حوالي 5 ساعات، ومن المنتظر أن تصل إلى مطار القاهرة الدولي في الحادية عشر ظهر الغد.