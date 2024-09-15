بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق اتحاد جدة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الوحدة على ملعب الملك عبد الله الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: فواز الصقور- بيريرا - سعد ال موسى - حسن كادش

الوسط: فابيينو - كانتي- حسام عوار

الهجوم: موسى ديابي- بيرجوين - كريم بنزيما.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وكان الاتحاد حقق الفوز على الخلود في الجولة الأولى من الدوري السعودي بهدف مقابل لا شيء فيما انتصر على التعاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.