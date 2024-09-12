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اقتصاد

مع وصول سعر الكتكوت إلى 42 جنيهًا، شعبة الثروة الداجنة: المحتكرون يهددون المنظومة

ارتفاع سعر الكتكوت
ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 سجلت  أسعار الكتكوت الأبيض ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق، ليتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 36 إلى 42 جنيهًا، لتواصل أسعار الكتاكيت موجتها الارتفاعية التي بدأتها منذ أسابيع، لتصل لسعر لم تصل له من قبل، إذ كان أعلى سعر وصل له هو 40 جنيهًا.

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

المحتكرون يهددون منظومة الثروة الداجنة في مصر

 وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن منظومة الثروة الداجنة تواجه خلل جسيم يهدد حاضرها قبل مستقبلها، وهو وجود عدد من المحتكرين للقطاع يتحكمون في أسعار مدخلات الصناعة ومنتجاتها.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

 قطاع الكتكوت يوجد به ممارسات احتكارية عديدة

وأوضح «السيد» لـ « فيتو» أن قطاع الكتكوت يوجد به ممارسات احتكارية عديدة، حيث يتحكم فيها مجموعة من كبار المنتجين، الذين يقومون بتحديد أسعار الكتاكيت، وحتى تحديد الكميات المنتجة من أجل طرحها في الأسواق، لإحداث نقص في المعروض للحفاظ على المعدلات السعرية مرتفعة.

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض خلل جسيم يهدد المنظومة

واستنكر «السيد» ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض ليتراوح من 36 إلى 42 جنيهًا في الأسواق، الأمر الذي يعد خلل جسيم جدًا يهدد منظومة الثروة الداجنة، وهي من المشكلات العضال، التي تؤدي إلى ارتفاعات في أسعار الدواجن.

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

المطالبة بسرعة تدخل الجهات المعنية لإنقاذ المنظومة

وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ المنظومة، والحفاظ على الصناعة الوطنية، ومحاسبة من يتاجر في قوت الشعب، الذي من مسئولية الجميع توفير الغذاء له بأسعار عادلة دون مغالاة.

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سعر الكتكوت الأبيض يتخطى 40 جنيهًا في الأسواق

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