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رياضة

الكونفدرالية، المصري يتقدم على الهلال الليبي بقدم صلاح محسن بالشوط الأول

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الكونفدرالية، تقدم فريق المصري البورسعيدي علي فريق الهلال الليبي بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

مباراة المصري والهلال الليبي

أحرز هدف المصري والشوط الأول صلاح محسن في الدقيقة 44. 

 

تشكيل المصري أمام الهلال الليبي

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الهلال الليبي بالدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية :
محمود جاد لحراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، أمادو باه، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي.

خط الهجوم:  صلاح محسن.


فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد  ، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، خالد الغندور، حسين فيصل،  كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.
 

 

 الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا لمباراة الهلال الليبي والمصري بالكونفيدرالية

ويضم طاقم تحكيم مباراة  النادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق الهلال الليبي كل من: الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو  من ساوتومي وبرنسيب، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الهلال الليبي

الكونفدرالية، موعد مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي

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