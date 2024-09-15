الكونفدرالية، موعد مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي

بلتقي فريق المصري البورسعيدي ومضيفه فريق الهلال الليبي في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

المصري والهلال الليبي

وبيعي المصري البورسعيدي الي العودة إلي بورسعيد بفوز مطمئن للفريق قبل مواجهة الإياب لضمان التأهل لدور المجموعات.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الهلال الليبي المتسلح بالأرض والجمهور

المصري بالزي الأخضر خلال مواجهة الغد أمام الهلال الليبي

ويرتدي فريق المصري الزي الأخضر خلال مواجهة الغد أمام الهلال الليبي

القناة الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبي

وحصلت قناة الوسط الليبية على حقوق بث مباراة المصري والهلال الليبي.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق الهلال الليبي.

الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا لمباراة الهلال الليبي والمصري بالكونفيدرالية

ويضم الطاقم كل من: الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

قائمة المصري برحلة ليبيا

وضمت بعثة المصري إلى ليبيا برئاسة محمد موسى عضو مجلس الإدارة، بجانب الجهاز الفني بقيادة علي ماهر 38 فردا منها 23 لاعبا لخوض المباراة.

وضمت القائمة الخماسي المنضم حديثا وهم حارس المرمى محمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وخالد الغندور.

وجاء قائمة المصري لمواجهة الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - محمود حمدي – محمد شحاتة

الدفاع: باهر المحمدي – محمد دبش – محمد هاشم - أحمد عيد – كريم العراقي - حسين السيد – عمرو سعداوي.

الوسط: أمادو باه – محمود حمادة – محمد مخلوف – يوسف الجوهري - سمير فكري - حسن علي – خالد الغندور- عبد الرحيم دغموم – ميدو جابر.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – محمد الشامي – صلاح محسن – كريم بامبو