الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الهلال الليبي

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الكونفدرالية، أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فريق الهلال الليبي في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

تشكيل المصري أمام الهلال الليبي

وجاء تشكيل المصري لمباراة الهلال الليبي بالدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية :
محمود جاد لحراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، أمادو باه، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي.

خط الهجوم:  صلاح محسن.


فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد  ، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، خالد الغندور، حسين فيصل،  كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.
 

 

 

المصري والهلال الليبي 

وبيعي المصري البورسعيدي الي العودة إلي بورسعيد بفوز مطمئن للفريق قبل مواجهة الإياب لضمان التأهل لدور المجموعات.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الهلال الليبي المتسلح بالأرض والجمهور

المصري بالزي الأخضر خلال مواجهة الغد أمام الهلال الليبي

ويرتدي فريق المصري الزي الأخضر خلال مواجهة الغد أمام الهلال الليبي

القناة الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبي

وحصلت قناة الوسط الليبية على حقوق بث مباراة المصري والهلال الليبي.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق الهلال الليبي.
 الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا لمباراة الهلال الليبي والمصري بالكونفيدرالية

ويضم الطاقم كل من: الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو  من ساوتومي وبرنسيب، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

الكونفدرالية، موعد مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي

المصري بالزي الأخضر خلال مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية (صور)

 

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