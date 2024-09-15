الرجاء المغربي يتعادل مع سامارتكس 2-2 بدوري أبطال إفريقيا

تعادل فريق الرجاء المغربي مع فريق سامارتكس بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وافتتح محمد زريدة التسجيل لصالح الرجاء في الدقيقة 19، ثم سجل اللاعب مايكل إيفسون الهدف الأول والثاني لفريق سامارتكس في الدقيقة 37، 44، وتعادل للرجاء اللاعب محمد بولاكسوت في الدقيقة 63.

الأهلي يفوز علي جورماهيا الكيني

و فاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي