الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 173

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين داخل القطاع إلى 173.

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و206 أشخاص، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95 ألفا و337 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا، و57 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

حماس: اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى فلسطينية لحكم قطاع غزة

إسرائيل تستغل طالبي اللجوء الأفارقة في حربها على غزة


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الشهداء الصحفيين قطاع غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي قوات الاحتلال

مواد متعلقة

حماس: اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى فلسطينية لحكم قطاع غزة

إسرائيل تستغل طالبي اللجوء الأفارقة في حربها على غزة

1000 جريح شهريا.. آخر إحصاءات الاحتلال عن ضحاياه في حرب غزة (انفوجراف)

الإمارات: لسنا مستعدين لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

قلق في الزمالك من رحيل زيزو بشكل مجاني وهذا تصرف مجلس الإدارة

ضربة لنظام آبي أحمد، زيادة فرص الحرب بين الصومال وإثيوبيا بعد فشل المحادثات

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة، مان سيتي ينفرد بالصدارة

عبد الله إيهاب جلال يتلقى العزاء في والده بسرادق الإسماعيلي (فيديو وصور)

خدع السلطات الليبية وتقلد منصبا رفيعا بوزارة العدل، حكاية مصري تحصل على مليون و320 ألف دينار بالتزوير والتحايل

مصرع طفلة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالغربية

منوعات

المزيد

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، عطايا الله لرسوله في الإسراء والمعراج

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية