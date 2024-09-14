قبل افتتاحه رسميا، أشرف صبحي يتفقد غدا مركز شباب الجزيرة 2

يتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الأحد، مركز شباب الجزيرة 2 بمدينة 6 أكتوبر قبل الافتتاح الرسمي.

ويسعى وزير الشباب والرياضة للاطمئنان على جاهزية مركز شباب الجزيرة 2، قبل افتتاحه الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وزارة الشباب تستأنف معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية

فيما استأنفت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، معسكرات برنامج "الرياضة من أجل التنمية" تحت شعار "لياقتي مهارتي".

يقام برنامج الرياضة من أجل التنمية، في 12 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحيرة، مطروح، سوهاج، الأقصر، قنا، أسيوط، وأسوان، يستهدف البرنامج إقامة 60 معسكرًا بإجمالي 6000 مستفيد.

وزارة الشباب تستأنف معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية في 12 محافظة

يهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على المهارات الحياتية، مثل التفكير المنطقي، حل المشكلات، التواصل، الثقة بالنفس، والعمل الجماعي، وذلك من خلال الأنشطة الرياضية. كما تم دمج مبادرة "دوي" ضمن البرنامج، وهي مبادرة تحت رعاية السيدة الأولى، وتهدف إلى تمكين الفتيات وتوفير مساحات آمنة لهن للتعبير عن آرائهن.

ويستهدف البرنامج الفتيات والفتيان من سن 10 إلى 15 عامًا، وقد وصل إجمالي عدد المستفيدين منذ انطلاق البرنامج في عام 2019 إلى أكثر من 500 ألف مستفيد على مستوى المحافظات المختلفة.

