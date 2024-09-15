الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف غدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

تحتفل وزارة الأوقاف غدا الإثنين بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات الدينية ولفيف من مختلف فئات الشعب  وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتبدأ احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يلقي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في افتتاح الاحتفالية للتعريف بسيرة النبي العطرة وفضل الاحتفال بهذه الذكرى.

وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احتفالية وزارة الأوقاف الأزهر والأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

حماس: اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى فلسطينية لحكم قطاع غزة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ads

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية