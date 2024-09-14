وزارة الشباب تستأنف برنامج "الرياضة من أجل التنمية" في 12 محافظة

استأنفت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، معسكرات برنامج "الرياضة من أجل التنمية" تحت شعار "لياقتي مهارتي".

يقام برنامج الرياضة من أجل التنمية، في 12 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحيرة، مطروح، سوهاج، الأقصر، قنا، أسيوط، وأسوان، يستهدف البرنامج إقامة 60 معسكرًا بإجمالي 6000 مستفيد.

وزارة الشباب تستأنف معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية في 12 محافظة

يهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على المهارات الحياتية، مثل التفكير المنطقي، حل المشكلات، التواصل، الثقة بالنفس، والعمل الجماعي، وذلك من خلال الأنشطة الرياضية. كما تم دمج مبادرة "دوي" ضمن البرنامج، وهي مبادرة تحت رعاية السيدة الأولى، وتهدف إلى تمكين الفتيات وتوفير مساحات آمنة لهن للتعبير عن آرائهن.

وزارة الشباب تستأنف معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية في 12 محافظة

ويستهدف البرنامج الفتيات والفتيان من سن 10 إلى 15 عامًا، وقد وصل إجمالي عدد المستفيدين منذ انطلاق البرنامج في عام 2019 إلى أكثر من 500 ألف مستفيد على مستوى المحافظات المختلفة.



وزارة الشباب تستأنف معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية في 12 محافظة

وزير الرياضة يشهد مباراة مصر والمجر في كأس ديفيز

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة مصر والمجر ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس ديفيز، وذلك علي ملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة بحضور رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعي، ورئيس بعثة المجر والحكم العام للقاء، ولفيف من قيادات الاتحاد والوزارة ونادي الجزيرة.

أشار وزير الرياضة إلى الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل، وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتى المحافل الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزًا لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

ويضم المنتخب الوطنى كلا من محمد صفوت وعمرو عصراوى وفارس زكريا ومايكل باسم وكريم مأمون.