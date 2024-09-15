بحضور أشرف صبحي، وزارة الرياضة تحتفل بذكرى المولد النبوي بمركز شباب الإمامين

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الإثنين، احتفالية المولد النبوي الشريف، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بمركز شباب الإمامين والتونسي.

ويقوم بإحياء احتفالية المولد النبوي المنشد أحمد العمري، تحت شعار (ليلة الصلاة على الرسول)، في الساعة السابعة مساءً، بمركز شباب الأمامين والتونسي بمحافظة القاهرة.



أشرف صبحي يلتقي رؤساء أندية الإسماعيلي والمنصورة ومنتخب السويس

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهند نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، والعميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة، وأسامة الموشي رئيس نادي منتخب السويس، وذلك لبحث سبل زيادة الموارد المالية بتلك الأندية والبحث عن حلول غير تقليدية لزيادة الموارد المالية لها.

ونوه الدكتور أشرف صبحي علي دور وزارة الشباب والرياضة نحو تهيئة الأجواء والمناخ المناسب لتطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة والهيئات والأندية المصرية ذات الطابع الجماهيري بصفة خاصة والتي تتمتع بتاريخ كبير وذات شعبية جماهيرية كبيرة.

وركز أشرف صبحي علي ضرورة ايجاد آليات وخطط نحو تطوير الموارد المالية داخل تلك الأندية خلال الفترات المقبلة والتي تسهم في تقدم واستمرارية تلك الأندية سواء علي مستوي المنافسات الرياضية بمختلف الألعاب او ما تقدمة تلك الأندية من الدور الاجتماعي الكبير للأسرة المصرية من خلال مشاركة تلك الأسر في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل تلك الأندية.