أول تعليق من يحيى عطية الله بعد ظهوره الأول مع الأهلي

الأهلى، حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول للمغربي يحيى عطية الله رفقة النادي الأهلي منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك يحيى يحيى عطية الله في ظهوره الأول مع الأهلي حتى الدقيقة 75 قبل ان يفضل الجهاز الفني لأحمر تغيره بعد شعوره بالآلام في قدمه.

وعلق النجم المغربي علي مشاركته الأولي رفقة المارد الأحمر حيث نشر صوره له خلال مشاركته في المباراة عبر ستوري علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها “ الحمدلله ”.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا المقبل

وينتظر الأهلي مواجهة جورماهيا الكيني في مباراة العودة يوم السبت 21 سبتمبر في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي.