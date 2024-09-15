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رياضة

شاهد فرحة جماهير الأهلي في المدرجات بعد التقدم بثلاثية على جورماهيا الكيني

جماهير الأهلي،فيتو
جماهير الأهلي،فيتو

الأهلى، رصدت عدسة الكاميرا فرحة جماهير النادي الاهلي بعد الهدف الثالث أمام فريق جورماهيا الكيني في  المباراة التي تجمع الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وعرضت قناة أبوظبي الرياضية فيديو لفرحة جماهير الأهلي في المدرجات بعلمي الاهلي ومصر.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وجورماهيا 

وتذاع مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني على قناة أبوظبى الرياضية.

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي 

 

 

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي. 

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