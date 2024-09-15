تفاصيل مناظرة جثة شخص توفي عقب سقوطه من علو بجسر السويس

الأحد 15/سبتمبر/2024 - 05:42 م 9/15/2024 5:42:54 PM

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من شرفة منزله بجسر السويس أنه توفي نتيجة اصابته بكسر في الجمجمة.

وأضافت المناظرة أن الشخص توفي أيضا نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسد ونزيف داخلي وخارجي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بجسر السويس.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع.

وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.