حادث قطاري الزقازيق يفتح ملف تطوير منظومة الإشارات.. 18.5 مليار جنيه تكلفة ميكنة 5 خطوط رئيسية.. وهذه أدوات السكك الحديدية للحد من الحوادث

تحويلات القطارات وعامل البرج أو التحويلة والأبراج المعدلة الإلكترونية، ثلاثة مصطلحات خلفها العديد من الأسئلة والملفات الخاصة بالسكك الحديد على مدار السنوات الماضية.

حيث كان المشروع الأهم للسكك الحديد هو تطوير الإشارات وميكنة الأبراج للحد من أخطاء العنصر البشري وتقليل الحوادث خلال المستقبل القريب.

تكلفة خطط تطوير إشارات السكك الحديد

وتبلغ تكاليف تطوير نظم الإشارات بطول 971 كيلومترًا 18.5 مليار جنيه، تضمن تطوير 5 خطوط رئيسية وهي:

- خط «القاهرة – الإسكندرية» بطول 208 كيلومترات.

- خط «بني سويف – أسيوط» بطول 250 كيلومترا.

- خط «أسيوط – نجع حمادي» بطول 181 كيلومترا.

- خط «بنها – بورسعيد» بطول 214 كيلومترا.

- خط «نجع حمادي – الأقصر» بطول 118 كيلومترا.

الهدف من تطوير الاشارات

تعد منظومة الإشارات هي الأهم فى خطط تطوير السكك الحديد وخاصة ان تطوير الإشارات يعنى تقليل الاعتماد على العنصر البشرى وبالتالى تقليل الأخطاء وهو ما يتحول فى النهاية وينعكس على معدل الحوادث

وفى حالة التحول للتحكم الالكتروني، فبذلك نتمكن من رؤية كافة القطارات على كافة الخطوط من خلال غرف تحكم مركزى ومن هنا يمكن التدخل لمخاطبة قائد القطار لتحذيره فى حالة الطوارئ او التدخل لتخفيض سرعة القطار.

أدوات الحد من الحوادث

وتمتلك الهيئة القومية للسكك الحديد العديد من الأدوات للحد من الحوادث والسيطرة عليها وفى مقدمتها منظومة الربط والاتصالات بين قائد القطار وبين اقرب برج وبين غرف التحكم.

وفى حالة وجود أى خطأ من جانب أى من المسئولين سواء قائد قطار أو مساعد أو عامل تحويلة أو برج يمكن استخدام وسائل الاتصال للتحذير او على الأقل لتخفيض السرعة مما يسهم فى إنقاذ القطار والركاب.

وتمتلك السكك الحديد نظام اى تى سى والخاص بضبط سرعة القطارات وتسجيل بيانات الرحلات بالكامل.

التقرير المبدئى لحادث تصادم قطارى الشرقية

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديد من إعداد التقرير المبدئى لحادث تصادم قطارى الشرقية تمهيدا لإعداد تقرير مفصل عن الحادث، واتهم التقرير المبدئى كلا من عامل التحويلة وقائد القطار الخلفي بالتسبب في الحادث.

وجاء بالتقرير أن المسؤول ببرج المراقبة رقم 5 مطالب بتوضيح أسباب تحرك قطار الإسماعيلية قبل مغادرة قطار المنصورة، الأمر الذى أدى لوقوع الحادث وتصادم القطارين

ومن المقرر إجراء التحقيق في عدد من النقاط حول قائدى القطارين ومسؤول التحويلة للتأكد من أسباب الحادث وكشفها بالكامل.

شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات السكك الحديد سرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

تفاصيل حادث قطارى الشرقية

وأكد الوزير على أهمية تواجد قيادات السكك الحديد بموقع الحادث والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم للمصابين وعلى أعلى مستوى خلال هذا الظرف.

ووقع اليوم السبت حادث تصادم بين قطار رقم ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وكان فريق مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم، وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.