الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية (صور)

مدبولي يصل الرياض
مدبولي يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة السعودية، الرياض، حيث استقبله بالقاعة الملكية الرئيسية، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض.

وكان رئيس الوزراء قد غادر القاهرة اليوم في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، يرافقه خلالها أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك، وبحث القضايا الإقليمية، وفي ضوء متانة العلاقات القوية والإستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض.

وتستهدف الزيارة بحث سُبل التعاون المشترك مع كِبار المسئولين السعوديين، وكذا العمل على بحث فرص الاستثمار المشترك.

رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 
رئيس الوزراء يصل الرياض في زيارة رسمية، تصوير: سليمان العطيفي 

 

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المملكة العربية السعودية الدكتور مصطفى مدبولي مطار الملك خالد الدولي السعودية الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض سفير مصر لدى الرياض أحمد كجوك وزير المالية

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