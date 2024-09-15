وزير الرياضة يناقش ترتيبات استضافة بطولة العالم للبادل

التقى صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المهندس خالد الشواربي رئيس نادي نيو جيزة لبحث كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للبادل.

ونوه الدكتور أشرف صبحي إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الهام والذي يعد من اعلي البطولات من حيث المستوى والتي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل وهي تعد جزء مكمل من بطولة العالم للبادل، مؤكدا التعاون مع الجميع من أجل مصلحة والارتقاء بالرياضة المصرية على مختلف المستويات والألعاب.

كما تناول اللقاء الاتفاق على إقامة عمل مؤتمر صحفي للبطولة نهاية شهر سبتمبر الجاري على أن تقام القرعة بالمتحف المصرية الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل ويقام على هامش القرعة مباراة استعراضية على هامش اقامة قرعة البطولة لتصبح أول بطولة رياضية يستضيف قرعتها المتحف المصري الجديد.

يذكر أن بطولة العالم للبادل تقام بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل في الفترة من 20 حتي 26 أكتوبر بمشاركة العديد من دول العالم.



فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نهائي أول نسخة من دوري البادل المصري والمقام على ملاعب نادي سموحة بالإسكندرية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري والمستشار خالد محرم نائب رئيس الاتحاد وعدد كبير من أسرة اللعبة.

نهائي دوري البادل المصري

وأقيم نهائي الدوري بنظام الدورة المجمعة، حيث تنافس كلًا من: "نيو جيزة، وي بادل، هيت بادل، هليوبوليس" على لقب السيدات، فيما تنافس كلًا من: "سبورتنج - هيت بادل - وي بادل - نيو جيزة" على لقب الرجال".

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه هذه الرياضة الوليدة والتي انتشرت في ربوع مصر بشكل سريع ومبهر، وهو ما تحرص عليه دائمًا وزارة الشباب والرياضة من توسيع لقاعدة الممارسة الرياضية في جميع الرياضات، والنهوض بالرياضة والكشف عن المواهب في المجتمع المصري.

فيما أعرب أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للبادل عن شكره للدكتور أشرف صبحي على حرصه على دعم الاتحاد بشكل مستمر خلال الفترة الماضية وتوفيره كافة المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها الاتحاد وهو ما ساعد في انتشار اللعبة وتحقيق المنتخب الوطني للعديد من النتائج المميزة خلال الفترة القصيرة الماضية.

وكان الدوري الممتاز قد انطلق في منتصف فبراير الماضي بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم لمجموعتين حيث جاءت المجموعة الأولى كالتالي: "هليوبوليس - عز الدخيلة - المعادي - سبورتنج - وي بادل"، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من: "نيو جيزة - جزيرة الورد - هيت بادل - اتحاد الشرطة - نادي اليخت".