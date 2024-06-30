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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد أول نسخة من دوري البادل المصري بالإسكندرية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشهد أول نسخة من دوري البادل، فيتو
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نهائي أول نسخة من دوري البادل المصري والمقام على ملاعب نادي سموحة بالإسكندرية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري والمستشار خالد محرم نائب رئيس الاتحاد وعدد كبير من أسرة اللعبة.

نهائي  دوري البادل المصري

وأقيم نهائي الدوري بنظام الدورة المجمعة، حيث تنافس كلًا من: "نيو جيزة، وي بادل، هيت بادل، هليوبوليس" على لقب السيدات، فيما تنافس كلًا من: "سبورتنج - هيت بادل - وي بادل - نيو جيزة" على لقب الرجال".

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه هذه الرياضة الوليدة والتي انتشرت في ربوع مصر بشكل سريع ومبهر، وهو ما تحرص عليه دائمًا وزارة الشباب والرياضة من توسيع لقاعدة الممارسة الرياضية في جميع الرياضات، والنهوض بالرياضة والكشف عن المواهب في المجتمع المصري.

فيما أعرب أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للبادل عن شكره للدكتور أشرف صبحي على حرصه على دعم الاتحاد بشكل مستمر خلال الفترة الماضية وتوفيره لكافة المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها الاتحاد وهو ما ساعد في انتشار اللعبة وتحقيق المنتخب الوطني للعديد من النتائج المميزة خلال الفترة القصيرة الماضية.

وكان الدوري الممتاز قد انطلق في منتصف فبراير الماضي بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم لمجموعتين حيث جاءت المجموعة الأولى كالتالي: "هليوبوليس - عز الدخيلة - المعادي - سبورتنج - وي بادل"، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من: "نيو جيزة - جزيرة الورد - هيت بادل - اتحاد الشرطة - نادي اليخت".

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دوري البادل المصري الإتحاد المصري للبادل أحمد غتوري

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