وزير الرياضة يشهد توزيع ميداليات بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بالإسكندرية

الخماسي الحديث، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم تتويج الفائزين ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث المقامة خلال الفترة من (٢٥-٣٠) يونيو الجاري، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وزير الشباب والرياضة يشيد بإنجازات الناشئين المصريين

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بإنجازات الناشئين المصريين في بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث، مؤكدًا على موهبتهم وقدراتهم المميزة والتي تُبشر بمستقبل واعد لرياضة الخماسي في مصر، معبرًا عن تطلعه لمزيد من الإنجازات للرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية، مؤكدًا على دعمه المتواصل للرياضيين المصريين في كافة الرياضات، متمنيًا أن يواصل لاعبي المنتخب المصري للخماسي الحديث تألقهم وتحقيق ميداليات باوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن ما يتحقق من انجازات ونتائج مميزة على كافة المستويات، بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات القومية، مما جعل الرياضة المصرية تحقق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة.

ووجّه "صبحي" الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تنظيم البطولة، وعلى رأسهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والاتحاد المصري للخماسي الحديث، مُثنيًا على جهودهم المتميزة في سبيل إخراج البطولة بأفضل صورة.

ناشئو الفراعنة يسيطرون على منصة التتويج

وسيطر ناشئو الفراعنة على منصة التتويج خاصةً في فردي الناشئين، حيث توج معتز وائل ومصطفى أبو عامر بذهبيّة وفضية منافسات الفردي الناشئين فيما حقق الأوكراني رومان بوبوف الميدالية البرونزية.

واحتل مازن شعبان المركز الثامن برصيد 1498 نقطة لتحقق مصر ذهبية منافسات الفرق.

وفي منافسات فردي الناشئات توجت اليوم فريدة خليل بالميدالية البرونزية خلف فيكتوريا سازونوفا والتي تشارك كلاعبة محايدة التي فازت بالذهبية، وجاءت إليزيفيتا سكوندياكوفا لاعبة محايدة أيضا بالمركز الثاني.

وقام بتسليم الميداليات كل من: كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى الخماسي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات العربية ورئيس "الأوكسا" ووليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، والدكتور محمود مشالي مستشار رئيس الأكاديمية العربية ودكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي، واللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري وكابتن عوض سامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي.

يذكر أن مصر تمكنت من التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر بـ 1241 نقطة، في أول أيام البطولة.

كما حققت اليوم فريدة خليل برونزية فردي الناشئات برصيد 1370 نقطة.

وتختتم البطولة غدا الأحد بمنافسات الزوجي المختلط.