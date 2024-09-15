مصرع فني لحام صعقا بالكهرباء في الدقهلية
لقى فني هندسة لحام بشركة اتصالات مصرعه اثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء عمله باحدى قرى الدقهلية.
مصرع فني هندسة لحام صعقا
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فنى اثر عمله بعزبة الجمال على طريق طناح بمركز المنصورة.
مصرع ثلاثيني صعقا بالكهرباء
انتقل ضباط المباحث والاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع محمد محمود السيد العشرى 36 ينه، ومقيم محلة دمنه فنى هندسة لحام بشركه، حيث تعرض لصعق كهربائي من بوكس التليفونات اثناء عمله.
نقل الجثمان لمستشفي الطوارئ
تم نقلهم لمستشفى الطوارئ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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