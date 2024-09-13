التحقيقات عن مصرع عاطل صعقا: كان بيسرق كابلات الكهرباء
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة عاطل بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه بحدائق أكتوبر.
وكشفت التحقيقات أن العاطل تعرض للصعق، خلال سرقته كابلات كهربائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
مصرع عاطل أثناء السرقة
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بحدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لعاطل أصيب بصعق كهربائي أثناء سرقته كابلات كهربائية، مما أسفر عن مصرعه في الحال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.
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