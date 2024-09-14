إصابة سيدة خمسينية بحروق في انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

أصيبت سيدة في العقد الخامس من عمرها بحروق شديدة إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز بإحدى قرى مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

إصابة سيدة بحروق في انفجار أسطوانة غاز

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإشعال أنبوبة غاز داخل إحدى الشقق بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد، انتقل ضباط المباحث وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق.

حروق من الدرجة الأولى

حيث تبين إصابة منى إسماعيل سليم 54 عاما مقيمة صدقا، حيث أصييت بحروق من الدرجة الأولى فى الوجه واليدين والقدمين.



تم نقل المصابة إلى مستشفى تمي الأمديد وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.