فريق جامعة المنصورة يفوز بالمركز الأول في مجال الطب والصحة العامة بمسابقة قادة الأنشطة

فاز فريق جامعة المنصورة بالمركز الأول في مجال الطب والصحة العامة في مسابقة قادة الأنشطة الطلابية.

فوز فريق جامعة المنصورة بالمركز الأول في مجال الطب والصحة العامة

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ختام النسخة الرابعة من برنامج قادة الأنشطة الطلابية "بناء الطالب المصري"، والتي نظمتها مؤسسة شباب القادة، بالحرم اليوناني في القاهرة بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى، لدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة.

وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، واللواء الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ورنا أبو جازية الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعات ومؤسسة شباب القادة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

الأنشطة الطلابية هي البوابة الرئيسية لاكتشاف مواهبهم وتحويلهم إلى قادة



وأشار الدكتور شريف خاطر الى أهمية دور الجامعة في استثمار طاقات الشباب، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية هي البوابة الرئيسية لاكتشاف مواهبهم وتحويلهم إلى قادة المستقبل، مؤكدًا على حرص الجامعة على تكثيف الأنشطة الطلابية التى من شأنها اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم، وصقلها وتشجيعها وتنظيمها في نشاط إنتاجي مثمر يكسب الطلاب خبرات وتخلق منهم قادة يستطيعون تفهم مشكلات مجتمعهم.

جدير بالذكر أن برنامج "قادة الأنشطة الطلابية" يساهم في تطوير مشاريع الطلاب التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال مثلث التنمية المتمثل في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في بناء الإنسان المصرى

يساهم البرنامج فى دعم أنشطة الطلاب

كما يساهم البرنامج فى دعم أنشطة الطلاب لتقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، ويقدم الدعم المالي لأفضل الأنشطة الطلابية، للمساهمة في خلق حلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسليط الضوء على جهود تلك الأنشطة، وذلك لضمان استمرارية الأنشطة الطلابية، ومشروعاتهم، بما يفيد المجتمع المصري.

مسابقة "قادة الأنشطة الطلابية "شهدت مشاركة 48 جامعة مصرية



الجدير بالذكر أن مسابقة "قادة الأنشطة الطلابية "شهدت مشاركة 48 جامعة مصرية، وتنافست فرق الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، وتمت تصفية مشاريعها من 611 نشاطًا طلابيًّا إلى 100 نشاط طلابي، وذلك في 6 مجالات مختلفة، وهي: (التضامن الاجتماعي وبناء الإنسان - الطب والصحة العامة - التكنولوجيا والابتكار - التصنيع والتصميم - نماذج المحاكاة - البيئة والتكنولوجيا الخضراء)، واستفاد من هذه الأنشطة نحو 420 ألف طالب وطالبة.

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