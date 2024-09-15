بعد حادث قطاري الشرقية.. مطالب بسرعة تطوير منظومة الإشارات.. واجتماع عاصف لوزير النقل بقيادات السكك الحديدية

تنتظر الهيئة القومية للسكك الحديدية الساعات القليلة القادمة لتحديد أبرز القرارات الجديدة الخاصة بحادث قطاري الشرقية، وذلك بعد كشف معظم أسباب الحادث الرئيسية والتى تتركز حول عامل التحويلة والذى وأخطأ فى عمله مما تسبب فى دخول قطارين في نفس الوقت على ذات الخط.

مطالب بسرعة تطوير كامل منظومة الإشارات

خبراء النقل طالبو بسرعة العمل على الانتهاء من خطط تطوير إشارات السكك الحديد على مستوى الجمهورية للتحول من نظام البرج العادى إلى الإلكترونى والعمل على تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.

وطالب الوزير قيادات السكك الحديدية بسرعة تفريغ بيانات القطارين من خلال الصندوق الأسود لكل قطار والتى تكشف سرعة وتحركات كل قطار قبل الحادث، وتقرر أيضا إجراء تحقيق موسع مع عدد من الفنيين بموقع الحادث لبيان الأسباب الكاملة.

وتبلغ تكاليف تطوير الإشارات 18.5 مليار جنيه تكلفة تطوير نظم الإشارات بطول 971 كيلومترًا ويهدف إلى: تطوير 5 خطوط رئيسية

وهي الخطوط التالية

- خط «القاهرة – الإسكندرية» بطول 208 كيلومترات.

- خط «بني سويف – أسيوط» بطول 250 كيلومترا.

- خط «أسيوط – نجع حمادي» بطول 181 كيلومترا.

- خط «بنها – بورسعيد» بطول 214 كيلومترا.

- خط «نجع حمادي – الأقصر» بطول 118 كيلومترا.

وزير النقل يطالب بتقرير جديد

اجتمع الفريق كامل الوزير وزير النقل وقيادات السكك الحديد على هامش حادث قطار الشرقية وشدد على قيادات السكك الحديد بسرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديدية من إعداد التقرير المبدئى لحادث تصادم قطارى الشرقية تمهيدا لإعداد تقرير مفصل عن الحادث، واتهم التقرير المبدئى كلا من عامل التحويلة وقائد القطار الخلفي بالتسبب في الحادث.

وجاء بالتقرير أن المسؤول ببرج المراقبة رقم 5 مطالب بتوضيح أسباب تحرك قطار الإسماعيلية قبل مغادرة قطار المنصورة، الأمر الذى أدى لوقوع الحادث وتصادم القطارين.

ومن المقرر إجراء التحقيق في عدد من النقاط حول قائدى القطارين ومسؤول التحويلة للتأكد من أسباب الحادث وكشفها بالكامل.

وشدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات السكك الحديد سرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

تفاصيل حادث قطارى الشرقية

وأكد الوزير أهمية تواجد قيادات السكك الحديدية بموقع الحادث والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم للمصابين وعلى أعلى مستوى خلال هذا الظرف.

ووقع حادث تصادم امس بين قطار رقم ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وكان فريق مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم، وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.