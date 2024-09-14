الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير النقل يتوعد المقصرين خلال تفقده موقع حادث تصادم قطارالزقازيق

قطار, فيتو
قطار, فيتو

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل  موقع حادث قطاري الشرقية بحضور عدد من الوزراء، وأكد أنه لا تهاون فى محاسبة المقصريين، وأنه لن يتم حماية مقصر ، وذلك لضمان سلامة الركاب ومستخدمي السكة الحديد.

وطالب الوزير قيادات السكك الحديد بسرعة تفريغ بيانات القطارين من خلال الصندوق الاسود لكل قطار والتى تكشف سرعة وتحركات كل قطار قبل الحادث وتقرر أيضا إجراء تحقيق موسع مع عدد من الفنين بموقع الحادث لبيان الاسباب الكاملة 

شدد الفريق كامل الوزير وزير  النقل على قيادات السكك الحديد بسرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك  لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

 

تفاصيل حادث قطارى الشرقية 

وأكد الوزير على أهمية تواجد قيادات السكك الحديد بموقع الحادث والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم للمصابين وعلى اعلى مستوى  خلال هذا الظرف.

وقع مساء اليوم بمحافظة الشرقية حادث تصادم بين قطار رقم  ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وكان فريق مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم، وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية للسكك الحديد الفريق كامل الوزير وزير النقل الفريق كامل الوزير وزير حادث تصادم حادث تصادم قطاري الشرقية حادث قطارى الشرقية

الأكثر قراءة

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم المناسب لضحايا حادث قطاري الزقازيق

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

ads

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية