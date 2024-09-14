وزير النقل يتوعد المقصرين خلال تفقده موقع حادث تصادم قطارالزقازيق

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل موقع حادث قطاري الشرقية بحضور عدد من الوزراء، وأكد أنه لا تهاون فى محاسبة المقصريين، وأنه لن يتم حماية مقصر ، وذلك لضمان سلامة الركاب ومستخدمي السكة الحديد.

وطالب الوزير قيادات السكك الحديد بسرعة تفريغ بيانات القطارين من خلال الصندوق الاسود لكل قطار والتى تكشف سرعة وتحركات كل قطار قبل الحادث وتقرر أيضا إجراء تحقيق موسع مع عدد من الفنين بموقع الحادث لبيان الاسباب الكاملة

شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات السكك الحديد بسرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

تفاصيل حادث قطارى الشرقية

وأكد الوزير على أهمية تواجد قيادات السكك الحديد بموقع الحادث والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم للمصابين وعلى اعلى مستوى خلال هذا الظرف.

وقع مساء اليوم بمحافظة الشرقية حادث تصادم بين قطار رقم ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وكان فريق مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم، وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.