خروج 20 مصابا من طوارئ مستشفى الزقازيق الجامعي في حادث قطاري الشرقية

أعلن الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، خروج 20 مصابا في حادث قطاري الشرقية من طوارئ مستشفى الجامعة بعد تلقي العلاج اللازم لهم من إجمالي 38 حالة (24 رجلا، 11 سيدة و3 أطفال).



عناني يكشف آخر التطورات الصحية لمصابي حادث قطاري الزقازيق

وأوضح عناني، أن الحالات التى تم السماح بخروجها من الطوارئ تم إخضاعها لكافة الفحوصات الإكلينيكية والأشعات والتأكد من عدم وجود ضرورة لحجزهم حيث لم تكن هناك إصابات أو وجود كدمات خفيفة لديهم.

وأشار رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هناك 4 حالات بالعنايات المركزة و11 حالة تم حجزها بالقسم الداخلي وإجراء عمليات جراحية لنحو 3 حالات وحالتهم جيدة جدا ومستقرة ويتم الآن تحضير3 حالات أخرى لعمل عمليات جراحية لتثبيت الكسور و5 حالات مستقرة تعاني من كدمات وسحجات خفيفة وعلى وشك الخروج صباح اليوم على أقصى تقدير علاوة على وفاة 3 حالات وفاة.

وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا قطار الزقازيق وترافقها لإنهاء إجراءات تصاريح الدفن

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدة ضحايا قطار حادث تصادم قطاري مدينة الزقازيق، وذلك خلال زيارتها للمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تقديم واجب العزاء للسيدة التي فقدت ابنتيها وحفيدتها، حيث كانت السيدة في حالة يرثى لها، فحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التعازي لها واصطحابها لإنهاء إجراءات تصاريح دفن الضحايا.

كما وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لوالدة الضحايا، فضلا عن مطالبة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتواجد مع السيدة لحين انتهاء كافة الإجراءات وسرعة صرف التعويضات اللازمة.

