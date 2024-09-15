الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

إصابة 4 مواطنين من أبناء الدقهلية في حادث قطار الشرقية

حادث قطار الشرقية،
حادث قطار الشرقية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منذ اللحظات الأولى عن كثب، تداعيات حادث تصادم قطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق بقطار ركاب رقم  281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

وعلي الفور أمر "محافظ الدقهلية " الدكتور تامر مدكور برفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الصحة بالدقهلية وهيئة الإسعاف استعدادا لاستقبال أي حالات إصابة من أبناء الدقهلية أو من خارجها في حالة الاحتياج إلى ذلك.

 وكلف " مرزوق " وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالتنسيق والمتابعة مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الوضع الصحي للمصابين والتأكد من وجود مصابين أو حالات وفاة من أبناء الدقهلية من عدمه وبعد استقرار الوضع ونقل كافة المصابين تبين إصابة 4 مواطنين من أبناء الدقهلية ( 3 مصابين من مدينة المنصورة - مصاب من السنبلاوين ) وهم الآن بمستشفى الزقازيق الجامعي يتلقون الرعاية الطبية الكاملة وتتم متابعة حالتهم أول بأول على مدار الساعة.

 وأعرب اللواء طارق محافظ الدقهلية عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عز وجل أن يتم شفاؤهم على خير، مشيرا إلى أنه يتابع حالتهم بكل دقه حتى يمتثلون للشفاء الكامل وخروجهم إلى أسرهم ومنازلهم.

 ومن جانبه أوضح " وكيل وزارة الصحه بالدقهليه " أنه فور إصدار "محافظ الدقهلية " توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوي بمستشفيات الصحة بالدقهلية تم على الفور رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات ( السنبلاوين وأجا وميت غمر ) لكونهم الأقرب إلى مدينة الزقازيق وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وتوفير وحدات الدم ببنوك الدم للتعامل الفوري مع أي حالات إصابة قد يتم نقلها إلى هذه المستشفيات في حالة الحاجة إلى ذلك.

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