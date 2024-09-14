السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

حملات مكثفة لإزالة المخالفات في الإسماعيلية (صور)

حملات مكثفة لإزالة
حملات مكثفة لإزالة المخالفات في الإسماعيلية

 تواصل الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، جهودها للتصدي للشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.  

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حملة مكبرة بأبوصوير 

 حيث شهد اليوم السبت تنفيذ 10 حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير وقوات إنفاذ القانون.  

جانب من الحملة، فيتو 

 

مشتملات حالات الإزالة 

 وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ 10 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك خاصة على مساحة 1922 م، عبارة عن أسوار ومباني بدون ترخيص غير مأهولة بالسكان. 

 

مواصلة أعمال المرحلة الثالثة 

 تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

جانب من الحملة، فيتو 
جانب من الحملة، فيتو 

تشديدات بالالتزام بالجدول الزمني 

 ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد. 

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٦ حتى ٢٦ يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣ حتى ٢٣ أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.
 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
 

 

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