هاريس: "الجيل Z" جاهز للقيادة وتشكيل غد أفضل
قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إن "الجيل Z" جاهز للقيادة وتشكيل غد أفضل، (وهو جيل الشباب المنخرط باستخدام التكنولوجيا).
وأضافت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، في منشور عبر منصة "إكس"، إن مستقبل أمريكا مشرق.
وفي منشور آخر عبر ذات المنصة، أعلنت هاريس أنها تخطط لتوسيع الإعفاء الضريبي للشركات الناشئة من خمسة آلاف دولار إلى خمسين ألف دولار، لأنه "عندما تزدهر أعمالنا الصغيرة، فإنها تعزز مجتمعاتنا"، وفق تعبيرها.
ولفتت هاريس إلى صاحبة مشروع تجاري صغير وقائدة مجتمعية، على حد وصفها.
وقالت "أثناء نشأتها، عاشت السيدة شيلتون على بعد بابين من منزلنا، وكانت تدير مدرسة حضانة".
يشار إلى أن الجيل Z هو أحد المصطلحات التي تثير جدلًا، وهو يشير إلى مجموعة ديموغرافية تلي جيل الألفية، وهم أولئك الذين ولدوا في الحقبة التي شهدت استخدامًا مكثفًا للوسائل التقنية الحديثة.
ويستخدم الباحثون ووسائل الإعلام منتصف التسعينات إلى أواخرها كبداية سنوات ميلاد لهذا الجيل، وأوائل عام 2010 كسنوات ميلاد نهائية، وفق موسوعة "ويكيبيديا".
وأبرز ما يميز هذا الجيل هو استخدامه الواسع للإنترنت منذ سن مبكرة، وعادة ما يتكيف مع التكنولوجيا، فيما يشكل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من حياتهم الاجتماعية.
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