للمرة الثانية في 24 ساعة.. ترامب وهاريس يجتمعان في ذكرى 11 سبتمبر

اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترامب، في ظهور مشترك نادر اليوم الأربعاء، في الموقع الذي أسقطت فيه طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ضمن هجمات 11 سبتمبر 2001 والتي أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص.

لقاء يجمع ترامب بهاريس بعد مناظرة عصيبة

وتصافحت هاريس المرشحة الديمقراطية للرئاسة وترامب منافسها الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، وتبادلا بعض الكلمات، على الرغم من المناظرة المثيرة للجدل بينهما الليلة السابقة، ثم اصطفا لإحياء ذكرى الهجمات.

وحضر الاحتفال أيضا سناتور ولاية أوهايو جيه.دي فانس، مرشح ترامب لمنصب النائب في حملته الرئاسية.

وبدلا من الكلمات الرسمية، تضمنت المراسم التي أُقيمت في موقع "جراوند زيرو" تلاوة أقارب أسماء ذويهم الذين قتلوا قبل 23 عاما.

وتحيي المراسم السنوية ذكرى هجمات انتحارية نفذها إسلاميون من تنظيم القاعدة، وأصابت مانهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية وحقلا في بنسلفانيا.