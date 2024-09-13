لحسم نتيجة الانتخابات المرتقبة، جولات لـ هاريس وترامب بالولايات الأمريكية المؤثرة

يسافر كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس، المرشحان لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إلى ولايات تعتبر حاسمة بالنسبة للتصويت، اليوم الجمعة، ويحاول كل منهما أن يبرز في سباق كانت نتائجه قبل أقل من شهرين مختلفة تماما.

ملفات على طاولة ترامب وهاريس

بينما ترامب يسافر إلى ولاية نيفادا؛ وبحسب وكالة فرانس برس، فإن حملته ستركز على إيصال رسالة حول الاقتصاد، وهو موضوع مهم في هذه الانتخابات، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المعتاد، رغم تباطؤه.

أما هاريس فمن المرجح أن تكون في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة (أي أنها تصوت أحيانا للجمهوريين وأحيانا للديمقراطيين) وفي الولاية الحاسمة التي بدأ فيها المناظرة بينها وبين ترامب لأول مرة هذا الأسبوع. ووجهت عدة انتقادات أثارت غضب الرئيس الجمهوري السابق.



ومن المقرر إجراء الانتخابات في الخامس من نوفمبر، حيث تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى أن النتائج ستكون متشابهة بين المرشحين مع احتدام الحملة عادة ومن المرجح أن يتم تحديد النتيجة على أساس نظام المجمع الانتخابي.

وصعد ترامب، المعروف بخطاباته الحادة، من هجماته على هاريس، فقلص الفجوة بينهما في الأسابيع الأخيرة، من خلال إهانتها بشكل مباشر والحديث عن “غزو” المهاجرين في الولايات المتحدة.

وخلال تجمع حاشد في أريزونا أمس الخميس، وصف ترامب خصمه بأنه “مجنون” واتهم من قادوا المناظرة في وقت سابق من الأسبوع بالتحيز ضده.

كما استبعد المشاركة في مناظرة أخرى مع نائب الرئيس الديمقراطي.