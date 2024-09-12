قال الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب: "لن أشارك في أي مناظرة رئاسية أخرى مع كامالا هاريس".

ترامب يرفض المشاركة في مناظرات أخرى مع هاريس

ويأتي ذلك بعدما أجرى ترامب مناظرة مع نائبة الرئيس الأمريكي، ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، تمكنت فيها الأخيرة من قلب الموازين لصالحها.

هاريس تنجح في جذب الرأي العام الأمريكي

وهذا ما أظهرته أحدث استطلاعات رأي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدمت هاريس على ترامب، بنسبة 47 % إلى 42 % على التوالي.

ونجحت هاريس في جذب الرأي العام الأمريكي، عن طريق استفزاز ترامب خلال المناظرة، وإظهار عنصريته ضد المهاجرين، وأيضا من خلال رأيه في قضية الإجهاض والرعاية الصحية وهم من أكثر الملفات الشائكة في أمريكا.