الأهلي وجورماهيا الأبرز، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 15 سبتمبر العديد من المباريات القوية في البطولات المحلية والقارية بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها مواجهة الأهلي وجورماهيا في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه آرسنال منافسة توتنهام في ديربي شمال لندن.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي ضد جورماهيا - 3 عصرا - abu dhabi sports

الرجاء ضد سامارتكس - 6 مساء - المغربية الرياضية

الترجي ضد ديكيداها - 7 مساء - التونسية الرياضية

الهلال ضد سان بيدرو - 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال ضد توتنهام - 4 عصرا - beIN SPORTS 1

نيوكاسل ضد ولفرهامبتون - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد ضد سيلتا فيجو - 3 عصرا - beIN SPORTS 2

برشلونة ضد جيرونا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

أتلتيك بلباو ضد لاس بالماس - 7.30 مساء - beIN SPORTS 2

أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا - 10 مساء - beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما ضد جنوى - 1.30 ظهرا - ssc

أتالانتا ضد فيورنتينا - 4 عصرا - ssc

تورينو ضد ليتشي - 4 عصرا - ssc

نابولي ضد كالياري - 7 مساء - ssc

إنتر ميلان ضد مونزا - 9.45 مساء - ssc

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الشباب ضد القادسية - 6.20 مساء - ssc

الخلود ضد العروبة - 6.50 مساء - ssc

الاتحاد ضد الوحدة - 9 مساء - ssc

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد رين ضد مونبلييه - 4 عصرا - beIN SPORTS 4

نانت ضد ستاد ريمس - 6 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

ستراسبورج ضد أنجيه - 6 مساء - beIN SPORTS 6

ليون ضد لانس - 9.45 مساء - beIN SPORTS 4

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

الصفاقسي ضد روكينزو - 6 مساء - الجزائرية الرياضية

أسيك ميموزا ضد كارا - 7 مساء - قنوات أجنبية

الأهلي طرابلس ضد سيمبا - 8 مساء - القناة الليبية

المصري ضد الهلال - 8 مساء - ontime sports 1