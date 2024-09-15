الأهلي وجورماهيا الأبرز، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 15 سبتمبر العديد من المباريات القوية في البطولات المحلية والقارية بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها مواجهة الأهلي وجورماهيا في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه آرسنال منافسة توتنهام في ديربي شمال لندن.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الأهلي ضد جورماهيا - 3 عصرا - abu dhabi sports
الرجاء ضد سامارتكس - 6 مساء - المغربية الرياضية
الترجي ضد ديكيداها - 7 مساء - التونسية الرياضية
الهلال ضد سان بيدرو - 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أرسنال ضد توتنهام - 4 عصرا - beIN SPORTS 1
نيوكاسل ضد ولفرهامبتون - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
بلد الوليد ضد سيلتا فيجو - 3 عصرا - beIN SPORTS 2
برشلونة ضد جيرونا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3
أتلتيك بلباو ضد لاس بالماس - 7.30 مساء - beIN SPORTS 2
أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا - 10 مساء - beIN SPORTS 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما ضد جنوى - 1.30 ظهرا - ssc
أتالانتا ضد فيورنتينا - 4 عصرا - ssc
تورينو ضد ليتشي - 4 عصرا - ssc
نابولي ضد كالياري - 7 مساء - ssc
إنتر ميلان ضد مونزا - 9.45 مساء - ssc
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الشباب ضد القادسية - 6.20 مساء - ssc
الخلود ضد العروبة - 6.50 مساء - ssc
الاتحاد ضد الوحدة - 9 مساء - ssc
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد رين ضد مونبلييه - 4 عصرا - beIN SPORTS 4
نانت ضد ستاد ريمس - 6 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
ستراسبورج ضد أنجيه - 6 مساء - beIN SPORTS 6
ليون ضد لانس - 9.45 مساء - beIN SPORTS 4
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
الصفاقسي ضد روكينزو - 6 مساء - الجزائرية الرياضية
أسيك ميموزا ضد كارا - 7 مساء - قنوات أجنبية
الأهلي طرابلس ضد سيمبا - 8 مساء - القناة الليبية
المصري ضد الهلال - 8 مساء - ontime sports 1
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.