الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي وجورماهيا الأبرز، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 15 سبتمبر العديد من المباريات القوية في البطولات المحلية والقارية بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها مواجهة الأهلي وجورماهيا في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه آرسنال منافسة توتنهام في ديربي شمال لندن.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي ضد جورماهيا - 3 عصرا - abu dhabi sports

الرجاء ضد سامارتكس - 6 مساء - المغربية الرياضية

الترجي ضد ديكيداها - 7 مساء - التونسية الرياضية

الهلال ضد سان بيدرو - 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال ضد توتنهام - 4 عصرا - beIN SPORTS 1

نيوكاسل ضد ولفرهامبتون - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد ضد سيلتا فيجو - 3 عصرا - beIN SPORTS 2

برشلونة ضد جيرونا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

أتلتيك بلباو ضد لاس بالماس - 7.30 مساء - beIN SPORTS 2

أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا - 10 مساء - beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما ضد جنوى - 1.30 ظهرا - ssc

أتالانتا ضد فيورنتينا - 4 عصرا - ssc

تورينو ضد ليتشي - 4 عصرا - ssc

نابولي ضد كالياري - 7 مساء - ssc

إنتر ميلان ضد مونزا - 9.45 مساء - ssc

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الشباب ضد القادسية - 6.20 مساء - ssc

الخلود ضد العروبة - 6.50 مساء - ssc

الاتحاد ضد الوحدة - 9 مساء - ssc

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد رين ضد مونبلييه - 4 عصرا - beIN SPORTS 4

نانت ضد ستاد ريمس - 6 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

ستراسبورج ضد أنجيه - 6 مساء - beIN SPORTS 6

ليون ضد لانس - 9.45 مساء - beIN SPORTS 4

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

الصفاقسي ضد روكينزو - 6 مساء - الجزائرية الرياضية

أسيك ميموزا ضد كارا - 7 مساء - قنوات أجنبية

الأهلي طرابلس ضد سيمبا - 8 مساء - القناة الليبية

المصري ضد الهلال - 8 مساء - ontime sports 1

الغندور: كولر استقر على تشكيل الأهلي وهناك تفكير في مركزين

أخبار الرياضة اليوم: الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب الأهلي.. استقالة جديدة تضرب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.. الزمالك يحقق فوزا ثمينا على الشرطة الكيني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواعيد مباريات اليوم الأهلي وجورماهيا دوري أبطال أفريقيا أرسنال ديربي شمال لندن مباريات الدوري الإنجليزي أرسنال ضد توتنهام

مواد متعلقة

الغندور: كولر استقر على تشكيل الأهلي وهناك تفكير في مركزين

باريس سان جيرمان يفوز على ستاد بريست 3-1

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

الدوري الإيطالي، ميلان يكتسح فينيزيا برباعية

سفير مصر في نيروبي: سعداء بوجود قطبي الكرة المصرية بكينيا والجماهير تعشق محمد صلاح

الكونفدرالية، الملعب التونسي يفوز على اتحاد العاصمة الجزائري بهدف

بمشاركة 15 صفقة جديدة، مودرن سبورت يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد النادي لتلفيات ستاد برج العرب

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2024

هل ينتقل مدافع الأهلي محمد مغربي إلى الاتحاد السكندري؟ خالد الغندور يجيب

أحد مصابي قطاري الشرقية يروي تفاصيل اللحظات الأولى للحادث (فيديو وصور)

حادث قطاري الزقازيق، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 وفيات

بايدن: نمر بلحظة نادرة وهاريس ستكون أول رئيسة أمريكية

الزمالك يتواصل مع 3 محامين قبل تقديم شكوى ضد بوبيندزا في الفيفا

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

ads

منوعات

المزيد

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية