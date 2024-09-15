الغندور: كولر استقر على تشكيل الأهلي وهناك تفكير في مركزين

كشف الإعلامي خالد الغندور، ما يدور داخل النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة بشأن استعدادات الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر والجهاز المعاون استقروا بنسبة ٩٥% على تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا".

وتابع الغندور: "هناك استقرار على تسع لاعبين من التشكيل وهناك اختلاف على مركزين وهم الظهير الأيسر والجناح".

وأضاف: "بالنسبة للظهير الأيسر يحيى عطية الله، هو الأقرب للدخول كأساسي في تشكيل الفريق، ولكن هناك تفكير من جانب كولر في الدفع بخالد عبد الفتاح لأسباب عديدة أهمها أن الوافد الجديد لم ينسجم بعد مع زملائه في الفريق، بجانب أن يحيى عطية الله يعمل على خسارة وزنه خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل: "أما عن مركز الجناح، فهناك تفكير في الدفع برضا سليم أو بيرسي تاو بجانب حسين الشحات الذي ضمن مشاركته بشكل أساسي".

واختتم: “تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا الكيني أقرب أن يكون: محمد الشناوي.. محمد هاني.. رامي ربيعة ... ياسر إبراهيم .... يحيى عطية الله (خالد عبد الفتاح).. أكرم توفيق... مروان عطية... إمام عاشور.. حسين الشحات... رضا سليم (بيرسي تاو).. وسام أبو علي”.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق جورماهيا الكيني في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر اليوم الأحد، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.