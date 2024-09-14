الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

كانوا رايحين يعزوا، مصرع شابين صدمهما قطار بطوخ

مصرع شابان صدمها
مصرع شابان صدمها قطار بالقليوبية، فيتو

لقي شابان مصرعهما، صدمها  قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد لحضور واجب عزاء بطوخ محافظة القليوبية، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفي بنها العام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق. 

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تلقي مدير امن القليوبية اخطارا من مركز طوخ بمصرع شابان 29 سنة و32 سنة صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد خلال ذهابهم لأداء واجب العزاء باحدي قري طوخ حيث لقيا مصرعها في الحال وتم نقل الجثتين  الي مستشفي بنها العام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق. 

حادث قطاري الزقازيق

في سياق اخر تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل  موقع حادث قطاري الشرقية بحضور عدد من الوزراء، وأكد أنه لا تهاون فى محاسبة المقصريين، وأنه لن يتم حماية مقصر، وذلك لضمان سلامة الركاب ومستخدمي السكة الحديد.

وطالب الوزير قيادات السكك الحديد بسرعة تفريغ بيانات القطارين من خلال الصندوق الاسود لكل قطار والتى تكشف سرعة وتحركات كل قطار قبل الحادث وتقرر أيضا إجراء تحقيق موسع مع عدد من الفنين بموقع الحادث لبيان الاسباب الكاملة 

شدد الفريق كامل الوزير وزير  النقل على قيادات السكك الحديد بسرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك  لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

وطالب الوزير قيادات السكك الحديد بسرعة تفريغ بيانات القطارين من خلال الصندوق الاسود لكل قطار والتى تكشف سرعة وتحركات كل قطار قبل الحادث وتقرر أيضا إجراء تحقيق موسع مع عدد من الفنين بموقع الحادث لبيان الاسباب الكاملة 

شدد الفريق كامل الوزير وزير  النقل على قيادات السكك الحديد بسرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك  لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

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كامل الوزير وزير النقل محافظة القليوبية أمن القليوبية

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