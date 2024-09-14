الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط شقيقين بتهمة قتل ابن عمهما بسبب خلاف على قطعة أرض بالقليوبية

ضبط، فيتو
ضبط، فيتو

ألقت مباحث القليوبية القبض على شقيقين لقتلهما ابن عمهما بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث، بقرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

txt

ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري ناقصة الوزن بالجيزة

txt

ضبط 353 ألف لتر سولار قبل تداولها في الأسواق بأسيوط


جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع مشاجرة بين طرفين بقرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب المشاجرة بين شقيقين وآخر نجل عمهما، بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث، وعلى إثرها تعديا عليه بآلة حادة -حديدة- تسببت في إصابات بالغة، وجرى نقله للمستشفى وبعد عدة أيام لقي وفاته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وشيع أهالي قرية مشتهر جثمان الشاب محمود محمد عبد الرحمن، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته في مشاحرة مع أبناء عمومته، بسبب الخلاف على 3 أمتار أرض بالشارع، لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وخرجت الجنازة من مسجد الرحمة بالقرية وسط حالة من الحزن سادت بين الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجهزة الامنية بالقليوبية الطب الشرعي طوخ محافظة القليوبية مركز شرطة طوخ مباحث القليوبية

مواد متعلقة

ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري ناقصة الوزن بالجيزة

ضبط 353 ألف لتر سولار قبل تداولها في الأسواق بأسيوط

ضبط 928 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة بدمياط ( صور )

ضبط عصابة تجار السلاح بـ 3 محافظات

الأكثر قراءة

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

ناهد رشدي، رحلت يوم ميلادها وهذا سر غيابها عن الفن

قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية