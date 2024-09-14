ضبط شقيقين بتهمة قتل ابن عمهما بسبب خلاف على قطعة أرض بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على شقيقين لقتلهما ابن عمهما بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث، بقرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.



جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع مشاجرة بين طرفين بقرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب المشاجرة بين شقيقين وآخر نجل عمهما، بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث، وعلى إثرها تعديا عليه بآلة حادة -حديدة- تسببت في إصابات بالغة، وجرى نقله للمستشفى وبعد عدة أيام لقي وفاته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وشيع أهالي قرية مشتهر جثمان الشاب محمود محمد عبد الرحمن، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته في مشاحرة مع أبناء عمومته، بسبب الخلاف على 3 أمتار أرض بالشارع، لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وخرجت الجنازة من مسجد الرحمة بالقرية وسط حالة من الحزن سادت بين الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.