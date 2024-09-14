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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، مازيمبي يتخطى ريد أروز الزامبي على ملعبه بثنائية نظيفة

فريق مازيمبي الكونغولي،
فريق مازيمبي الكونغولي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، حقق فريق مازيمبي الكونغولي فوزا على مضيفه ريد أروز الزامبي بهدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم بالعاصمة الزامبية لوساكا.

هدفي مازيمبي سجلهما في الدقيقتين 67 و78.

 

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي

دوري أبطال إفريقيا، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

 ويحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش

تعد قنوات بي ان سبورت هي الناقل الحصري لمباريات البطولة.

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