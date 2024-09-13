دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة الجيش الرواندي

يخوض فريق بيراميدز في السابعة مساء اليوم الجمعة، تدريبه الختامي على ملعب أماهورو الرئيسي، استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه بيراميدز والجيش الرواندي

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء غدا السبت، على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض بيراميدز مرانه أمس على الملعب الفرعي لاستاد أماهورو في مدينة كيجالي عاصمة رواندا، واستمر لقرابة الساعتين، حيث اشتمل على العديد من الوحدات الفنية والخططية التي نفذها اللاعبون، فيما خضع محمد حمدي لبرنامج تأهيلي خاص في ظل مشاركته في مباراتي منتخب مصر لتجهيزه للقاء الجيش الرواندي.

ويشارك الثنائي فيستون ماييلي وبلاتي توريه في التدريب الأخير الذي سيقام اليوم في السابعة مساء على ملعب أماهورو الرئيسي بعد وصولهما إلى كيجالي مساء الخميس.

قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

وضمت قائمة بيراميدز لرحلة رواندا 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي