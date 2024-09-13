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رياضة

أحمد الشناوي عن الجيش الرواندي: جاهزون للفوز والعبور للدور المقبل بدوري الأبطال (فيديو)

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي

قال أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إن اللاعبين يدركون تماما صعوبة مباراة الفريق أمام نادي الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الشناوي أن بيراميدز واجه الجيش الرواندي العام الماضي في نفس الدور بدوري الأبطال، ولكن بكل تأكيد مواجهة السبت مختلفة، في ملعب مختلف ومنافس متطور يمتلك لاعبين جيدين، وفي ملعب كبير ممتلئ بالجماهير، ولذلك المباراة لن تكون سهلة، واللاعبون تعاهدوا على تحقيق الانتصار قبل مباراة الإياب في القاهرة.

وشدد الشناوي على أن الفريق جاهز تماما لتلك المواجهة ويعلم أنه أمام مهمة لابد من تنفيذها من أجل العبور لدور المجموعات وهو الهدف الأهم حاليا.

وأشار الشناوي إلى أن اللاعبين اعتادوا على ظروف اللعب في أفريقيا، ومهما كانت الظروف فإنهم جاهزون تماما للفوز والعبور للدور المقبل.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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دوري أبطال أفريقيا أحمد الشناوي بيراميدز

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