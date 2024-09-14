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رياضة

الأهلي يؤدي مرانه الأخير قبل مواجهة جورماهيا بدوري أبطال أفريقيا غدا

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

الأهلي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الوحيد في كينيا على ملعب الشرطة الكيني؛ استعدادا لمباراة جورماهيا غدا الأحد في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا. 


وخاض الأهلى مرانه على ملعب فريق الشرطة؛ نظرا لانشغال ملعب نيايو الذي يستضيف المباراة بمواجهة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفيدرالية. 

 

 

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر موعد عودة بعثة فريق الكرة من كينيا، حيث تتوجه البعثة مباشرة عقب خوض مباراة جورماهيا غدا من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة. 

يعقد محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين مساء اليوم داخل مقر إقامة بعثة الفريق من أجل تحفيز الجميع قبل لقاء  جورماهيا الكيني في ضربة البداية للموسم الجديد في دوري أبطال إفريقيا. 

كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيا مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في رحلة كينيا من أجل الاطمئنان على اللاعبين بعد وصول البعثة إلى نيروبي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

وعلمت فيتو أن كولر اختار التشكيل الأقرب للمباراة وهو كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي 

الأهلي،يسمح الأهلي اليوم لوسائل الإعلام في كينيا بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر غد الأحد، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

 

 

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الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جورماهيا الكيني دوري أبطال أفريقيا

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