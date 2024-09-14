المريخ السوداني يتعادل مع الجيش الملكي 2-2 بدوري أبطال إفريقيا

تعادل فريق المريخ السوداني مع نظيره الجيش الملكي بهدفين لكل فريق في المباراة التي تقام بينهما في ذهاب الدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي المريخ كل من سعد الدين ومحمد غبان في الدقائق 34، 38، وأحرز هدفي التعادل للجيش الملكي محمد ربيع وعبد الفتاح حدراف في الدقيقتين 76، 88.

إينوجو رينجرز يفوز على ساجرادا إسبيرانسا بهدف

وفاز فريق إينوجو رينجرز على نظيره ساجرادا إسبيرانسا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جودسويل أكبابيو في ذهاب الدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف فريق إينوجو رينجرز اللاعب كاظم أوجونلي في الدقيقة 78.

مواجهات دور 32 من دوري أبطال إفريقيا

جورماهيا الكيني ـ الأهلي

ديكيداها الصومالي ـ الترجي التونسي

المريخ السوداني ـ الجيش الملكي

الاتحاد المنستيري ـ مولودية الجزائر

الجيش الرواندي ـ بيراميدز

الديوانة البوركيني ـ الرجاء المغربي

سامارتاكس الغاني ـ الرجاء المغربي

سان بيدرو الإيفواري ـ الهلال السوداني

ريد أراوز الزمبي ـ تي بي مازيمبي الكونغولي

ستاد أبيدجان ـ ميلو الغيني

مبابان إسواتيني ـ صن داونز الجنوب إفريقي

جوانان غالاكسي البوتسواني ـ أورلاندو بيريتس الجنوب إفريقي

دجوليبا المالي ـ أسكو كارا التوغولي

مانييما الكونغولي ـ بترو أتلتيكو الأنغولي

إينوغو النيجيري ـ ساغرادا الأنغولي

البنك الأثيوبي ـ يانغ أفريكانز التنزاني