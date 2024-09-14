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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يصل ملعب مباراة الجيش الرواندي (صور)

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

دوري أبطال إفريقيا، وصل فريق نادي بيراميدز، ملعب المباراة بعدما غادر فندق إقامته في مدينة كيجالي ، استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك مباشرة لملعب المباراة شرح خلالها خطة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به اللقاء.

وحرص المهندس ممدوح عيد.رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين خلال مغادرتهم لمطالبتهم بضرورة تحقيق الفوز.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

ويحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش

تعد قنوات بي ان سبورت هي الناقل الحصري لمباريات البطولة.

 

 

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

يسعى فريق بيراميدز للعودة للقاهرة بفوز مطمئن قبل موقعة الإياب في دوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

وضمت  قائمة  بيراميدز لرحلة رواندا  24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

رئيس نادي بيراميدز يحفز لاعبيه قبل مواجهة الجيش الرواندي

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

 

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