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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يختتم تدريباته في رواندا بمشاركة ماييلي وتوريه (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته في العاصمة الرواندية كيجالي قبل مواجهة نادي الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم المران الأخير على ملعب أماهورو الذي يستضيف اللقاء، واستمر لمدة ساعة واحدة، وسمح الجهاز الفني للإعلام الرواندي بالحضور والتصوير لمدة ١٥ دقيقة.

وشهد المران مشاركة الثنائي فيستون ماييلي وبلاتي توريه لأول مرة في التدريبات الجماعية بعد انضمامها أمس للبعثة قادمين من بلادهما، واطمأن الجهاز الفني عليهما.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

وضمت  قائمة  بيراميدز لرحلة رواندا  24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

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