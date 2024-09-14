السبت 14 سبتمبر 2024
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رياضة

رئيس نادي بيراميدز يحفز لاعبيه قبل مواجهة الجيش الرواندي

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

عقد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز جلسة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مباراتهم المهمة أمام الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء اليوم السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المهندس ممدوح عيد خلال كلمته مع اللاعبين والجهاز الفني، إن مباراة الجيش الرواندي غاية في الأهمية ولابد من التركيز الكامل فيها، من أجل تأمين العبور إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه رئيس النادي، الشكر للاعبين مؤكدا أنهم بذلوا قصارى جهدهم في الفترة الماضية، ونتج عن هذا الجهد الكبير، التتويج بلقب بطولة كأس مصر، وهي أول بطولات النادي، والتي لن تكون الأخيرة، والنادي عازم على مواصلة مشواره في كل البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ورحب المهندس ممدوح عيد بالثنائي الجديد، يوسف أوباما وعبد الرحمن مجدي، مؤكدا أنه سعيد بوجودهما مع الفريق وعلى ثقة بأنهما سيكونا إضافة قوية لبيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

وكان لكلمة رئيس النادي أثر كبير على اللاعبين الذين تعاهدوا على الفوز والمنافسة على كافة البطولات خلال الموسم المقبل.

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