الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ننشر قيمة مصروفات العام الدراسي الجديد وموعد سداد الأقساط من الابتدائية إلى الثانوية

مصروفات العام الدراسي
مصروفات العام الدراسي الجديد، فيتو

حددتْ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات العام الدراسي الجديد للمدارس الرسمية للعام الدراسي 2024-2025.

 

مصروفات العام الدراسي الجديد 

وبحسب وزارة التربية والتعليم فتأتي المصروفات للعام الدراسي الجديد على النحو التالي:

txt

نسب الزيادة في مصروفات المدارس الدولية والخاصة عربي ولغات للعام الدراسي الجديد (أنفوجراف)

txt

من الابتدائي للثانوي، المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية 2025

مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي: 312.60 جنيه.

الصفان الثاني والثالث الإعدادي: 212.60 جنيه.

الصف الأول الثانوي العام: 527.60 جنيه.

الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: 512.60 جنيه.

الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته: 227.60 جنيه.

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني: 212.60 جنيه.

موعد سداد أقساط المصاريف الدراسية في العام الجديد

وأوضحت الوزارة أنه سيتم سداد المصروفات على قسطين: الأول في أكتوبر 2024، والثاني في فبراير 2025، على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما يلي:

من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي: القسط الأول 244.60 جنيه، والقسط الثاني 68 جنيهًا.

الصفان الثاني والثالث الإعدادي: القسط الأول 170.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي العام: القسط الأول 412.60 جنيه، والقسط الثاني 115 جنيهًا.

الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: القسط الأول 400.60 جنيه، والقسط الثاني 112 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي الفني: القسط الأول 185.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا.

باقي صفوف الثانوي الفني: القسط الأول 170.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا.

كما شددت الوزارة على الالتزام بعدم تحصيل رسوم التأمين الصحي، والتي تبلغ 12 جنيهًا، في المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا للتدرج الجغرافي المحدد في قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.


وتقوم كل مدرسة بمتابعة سداد المصروفات من خلال قاعدة بيانات الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية، وتتابع سداد الطلاب المتأخرين بانتظام.


ويسدد صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية الحصص المستحقة للمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وفقًا للنسب المحددة.


بالنسبة للرسوم الإضافية، تُدفع كالتالي:

رسوم إضافية على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام والفني.

رسوم إضافية على طلب الالتحاق لأول مرة في الصفوف الأخرى، مثل الطلاب العائدين من الخارج.

رسوم امتحانات الدور الأول فقط، دون رسوم للدور الثاني.

مبلغ 500 جنيه من كل طالب بفصول الخدمات الثانوي العام، ومبلغ 300 جنيه من طلاب فصول الخدمات الثانوي الفني، يتم توريدها بالكامل لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

مبلغ 10.6 جنيه لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية الطلاب.

مبلغ 100 جنيه عند تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات، يُورد بالكامل إلى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وتوزع حصيلة الاشتراكات والرسوم على النحو التالي:

تطوير التعليم: 20%

التطوير التكنولوجي: 20%

الأنشطة الطلابية: 10%

ديوان عام الوزارة والمديريات والمدارس: 40%

احتياطي إستراتيجي: 10%

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الثالث الثانوى الثالث الاعدادى العام الدراسي الجديد المدارس الحكومية 2025 المدارس الدولية المصروفات الدراسية صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مصروفات العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

مصدر مسئول يكشف حقيقة إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية