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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد نوتنجهام فورست

ليفربول
ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل ليفربول  أمام نوتينجهام فورست 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا.

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

وتنطلق مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست 

وتذاع مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول المركز الثاني، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، ويمتلك ليفربول العلامة الكاملة بعدما فاز في أول 3 مباريات، ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد ومانشستر يونايتد.

بينما يمتلك نوتينجهام فورست 5 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران مرة أخرى اليوم السبت بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري مواجهات الجولة الرابعة.

 

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