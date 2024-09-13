عودة الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي الأكثر تهديفا.. ليفربول الأقوى دفاعا.. كتيبة جوارديولا في الصدارة.. وهالاند ينفرد بلقب الهداف وصلاح خلفه

ينتظر كافة عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم عودة الدوري الإنجليزي عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري

وتنطلق يوم السبت الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025،بالعديد من المواجهات القوية أبرزها صدام توتنهام أمام آرسنال، وليفربول أمام نوتينجهام فورست، ومانشستر سيتي ضد برينتفورد.

مان سيتي الأقوى هجوما وساوثهامبتون الأقل تهديفًا

ويعد فريق مانشستر سيتي الأقوى هجوما بين أندية الدوري الإنجليزي بعدد 9 أهداف، ويليه ليفربول بـ7 أهداف قبل بداية الجولة الرابعة، فيما يصنف ساوثهامبتون الأقل تهديفا بعدد هدف واحد فقط.

رقم مميز لـ مانشستر سيتي وليفربول قبل انطلاق الجولة الرابعة

وحقق فريقي مانشستر سيتي وليفربول رقم مميزا في البريميرليج حيث حافظ الثنائي على العلامة الكاملة بالوصول للنقطة 9 بعد مرور ثلاث جولات.

ليفربول الأقوى دفاعا وآرسنال ثانيا

ويصنف ليفربول كأقوى خط دفاع في البطولة الإنجليزية قبل انطلاق الجولة الرابعة حيث حافظ على نظافة شباكه في ثلاث جولات الماضية، قم يليه آرسنال الذي لم تهتز شباكة سوا بهدف واحد، كما يعد إيفرتون الأكثر استقبالا للأهداف حيث استقبل مرماه 10 أهداف.

مواعيد الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون ضد مان يونايتد السبت 14 سبتمبر - 2:30 عصرا

ليفربول ضد نوتينجهام فورست السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

مان سيتي ضد برينتفورد السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

فولهام ضد وست هام السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

برايتون ضد إيبسويتش تاون السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

أستون فيلا ضد إيفرتون السبت 14 سبتمبر - 7:30 مساءً

بورنموث ضد تشيلسي السبت 14 سبتمبر - 10:00 مساءً

توتنهام ضد آرسنال الأحد 15 سبتمبر - 4:00 عصرًا

ولفرهامبتون ضد نيوكاسل الأحد 15 سبتمبر - 6:30 مساءً

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 7 أهداف

2- محمد صلاح ليفربول 3 أهداف

2- لويس دياز ليفربول 3 أهداف

2- نوني مادويكي تشيلسي 3 أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 3 أهداف

3- كاي هافيرتز آرسنال هدفان

3- جواو بيدرو جيونجيورا برايتون هدفان

3- أنطوان سيمنيو بورنموث هدفان

3- نيكولاس جاكسون تشيلسي هدفان

3- هيونج مين سون توتنهام هوتسبير هدفان

3- داني ويلبيك برايتون هدفان

3- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان

3- أمادو أونانا أستون فيلا هدفان

3- جون دوران أستون فيلا هدفان

3- يوان ويسا برينتفورد هدفان



ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

ويتصدر مانشستر سيتي بفارق الأهداف عن ليفربول قمة ترتيب الدوري الانجليزي، قبل انطلاق الجولة الرابعة.

1- مانشستر سيتي 9 نقاط

2- ليفربول 9 نقاط

3- برايتون 7 نقاط

4- آرسنال 7 نقاط

5- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط

6- برينتفورد 6 نقاط

7- أستون فيلا 6 نقاط

8- بورنموث 5 نقاط

9- نوتينغهام فورست 5 نقاط

10- توتنهام هوتسبير 4 نقاط

11- تشيلسي 4 نقاط

12- فولهام 4 نقاط

13- وست هام يونايتد 3 نقاط

14- مانشستر يونايتد 3 نقاط

15- ليستر سيتي نقطة واحدة

16- كريستال بالاس نقطة واحدة

17- إبسويتش تاون نقطة واحدة

18- وولفرهامبتون نقطة واحدة

19- ساوثهامتون 0 نقاط

20- إيفرتون 0 نقاط