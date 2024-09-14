السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

روسيا تعلن العثور على خريطة أكبر قواعد الجيش الأمريكي

منطقة تدريب عسكرية
منطقة تدريب عسكرية امريكية،فيتو

كشف الجيش الروسي، اليوم السبت، عثور قواته على ما وصفها بأنها خريطة أكبر قواعد الجيش الأمريكي، نسيها جنود أمريكيون سهوًا في عربة "برادلي" عسكرية، اغتنمها الروس في "خاركوف" شرق أوكرانيا.

خريطة أكبر قواعد الجيش الأمريكي

وأظهرت رسومات الخريطة العديد من المعلومات الحيوية مثل "مسارات تحرك العربات المدرعة والملاجئ وقطاعات إطلاق النار ونقاط الإنزال وغيرها من العلامات والإشارات".

وأظهرت خريطة "فورت إيروين"، أكبر قواعد تدريب الجيش الأمريكي في صحراء "موهافي"، محاكاة لعمليات القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، وأيضًا محاكاة لمواجهات مع الجيش الروسي".

قاعدة "فورت إيروين" الوطنية للتدريب

جدير بالذكر أن قاعدة "فورت إيروين" الوطنية للتدريب تعد موقعًا رئيسيًا يتخذه الجيش الأمريكي بولاية كاليفورنيا للتدريبات ضد المنافسين المحتملين.

وأكدت القيادة الروسية أن قواتها تدمر العديد من مركبات "برادلي" الأمريكية، وتستولي على العشرات منها، لافتة إلى هذه المركبات تحترق بشكل جيد وأنها لن تغير الوضع على الجبهة.

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